Володин начинает визит в Индию, где обсудит усиление межпарламентского взаимодействия

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье начинает официальный визит в Индию по приглашению спикера Народной палаты парламента этой страны Сумитры Махаджан.

Делегация Госдумы прибыла в Нью-Дели в субботу. Как сообщили журналистам в пресс-службе нижней палаты российского парламента, в воскресенье Володин возложит венок к месту кремации Махатмы Ганди, возглавлявшего индийцев в борьбе за независимость от Британской империи. Кроме того, он посетит совместное российско-индийское предприятие BrahMos, выпускающее одноименную крылатую ракету.

В понедельник, 10 декабря, Володин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Сумитрой Махаджан. В этот же день пройдет пятое заседание российско-индийской межпарламентской комиссии. Предыдущее ее заседание состоялось в июле 2017 года в Москве.

"Как ожидается, в центре внимания встреч в Нью-Дели будут находиться перспективы усиления парламентского взаимодействия между Россией и Индией, а также региональная и международная проблематика. Стороны обсудят законодательное обеспечение реализации решений, принятых лидерами двух стран для развития двусторонних отношений", - сказали ТАСС в российской делегации.

Российские парламентарии прибыли в Индию вскоре после визита секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который побывал в стране 6-7 декабря и провел в Нью-Дели двусторонние консультации по вопросам безопасности, а также встретился с Моди. Ранее сообщалось, что до конца года в Индии ждут также министра обороны России Сергея Шойгу.

Делегация Госдумы во главе с Володиным прилетела в Нью-Дели из Тегерана, где российские парламентарии приняли участие в работе второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.