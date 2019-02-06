Лукашевич: российские наблюдатели могут не получить аккредитацию на выборы на Украине

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич не исключил варианта развития событий, при котором российские представители не получат аккредитацию для участия в наблюдении за президентскими выборами на Украине.

"Вопрос сложный: поедем или не поедем. Понятно, что нельзя исключать варианты и, скорее всего, к этому и будет клонить украинская власть: о том, чтобы не давать аккредитацию, даже несмотря на международный статус российских представителей", - сказал дипломат в среду в эфире телеканала "Россия-1".

Он также отметил, что российская сторона пытается убедить ОБСЕ в неправомерности позиции Киева. "Настраиваем БДИПЧ и институты ОБСЕ. В общем, кое-что получается в этом смысле. Во всяком случае, публичные сигналы о том, что так вести себя нельзя, идут, и мы надеемся, что как-то повлияют в окончательном варианте на позицию", - отметил Лукашевич.

Ранее представители украинской власти и сам президент страны Петр Порошенко заявляли, что намерены запретить въезд в страну российским наблюдателям в составе миссии организации. Спикер Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Райнер сообщил, что БДПИЧ получило предложение от стран - участниц ОБСЕ о 92 кандидатах в наблюдатели за очередными президентскими выборами на Украине, два из которых - представители России. По словам Райнера, этот список направлен в МИД Украины.