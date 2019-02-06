Медведев посетит посольство Китая в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев посетит в четверг в соответствии с договоренностями, достигнутыми с китайским руководством, посольство КНР в Москве. Как сообщили в пресс-службе главы кабинета министров, "мероприятие приурочено к 70-летию установления двусторонних дипломатических отношений и подчеркивает особый характер российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия". Посещение премьером посольства КНР пройдет впервые в новейшей истории РФ.

Особый год

1 октября страны будут отмечать 70-летний юбилей с момента установления дипотношений. Для китайских партнеров этот год знаменуется еще и празднованием 70-й годовщины со дня образования КНР. При этом с каждым годом дружба двух государств становится все крепче.

Страны связывают не только коммерческие и стратегические узы, но и личная дружба лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина. Председатель российского правительства также поддерживает постоянные контакты со своим китайским коллегой - премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Их предыдущая личная встреча состоялась 7 ноября в Пекине.

Как ранее заметил посол КНР в Москве Ли Хуэй, в честь грядущего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами планируется организовать ряд мероприятий. Можно сказать, что посещение российским премьером китайского посольства в Москве откроет этот марафон.

В российском экспертном сообществе убеждены, что 2019 год откроет массу новых перспективных возможностей для этого, причем во всех сферах: начиная с политики и экономики и заканчивая военным и гуманитарным сотрудничеством. "Особенно важен международный, глобальный контекст российско-китайского партнерства, поскольку юбилейный год проходит в условиях, непростых как для Москвы, так и для Пекина", - отметил директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин.

Он подчеркнул, что свой отпечаток наложило обострение отношений США как с Россией, так и Китаем. Эксперт добавил, что произошло это в связи с демонтажом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и общим ухудшением отношений и недоверием в мире. Поэтому, по его мнению, на РФ и КНР накладываются дополнительная ответственность и дополнительные обязательства. Это связано с тем, что оба государства являются ответственными ядерными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также с возрастающим влиянием Москвы и Пекина в мире.

Большие перспективы

"Китайская сторона готова с российскими друзьями реализовать договоренности, поставленные лидерами наших стран, продвигать сопряжение строительства "Одного пояса - одного пути" и Евразийского экономического союза на благо многовековой, традиционной дружбы наших народов, во благо подъема наших отношений на высший уровень", - заверил Ли Хуэй.

В свою очередь, Лузянин подчеркнул, что юбилейный год должен стать временем углубления экономического трека двустороннего формата отношений. "2018 год закончился неплохим результатом. Впервые торговля вышла на $110 млрд, - напомнил эксперт. - 2019 год, конечно, привнесет дополнительные объемы в этот товарооборот, поскольку во второй половине этого года будет запущен газопровод "Сила Сибири", будет запущен ряд инвестиционных совместных проектов, будет работать свободный порт Владивосток и ряд других дальневосточных российских проектов с участием китайских инвестиционных и промышленных компаний".

Не менее важно, что, помимо экономического плана, отношения с Китаем расширяются и в части военно-стратегического партнерства. "Это очень важно в связи с тем, что напряженность в мире возрастает, тем более что прошедший год ознаменовался очень успешным проведением совместных российско-китайских маневров "Восток-2018", - сказал директор Института Дальнего Востока РАН. - Мне представляется, что это направление будет и дальше расширяться".

Большие надежды руководство обоих государств возлагает также на сотрудничество в различных международных форматах, таких как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), где Москва и Пекин являются одними из центральных фигур, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), трехстороннее сотрудничество России, Индии и Китая на высшем уровне. "Можно сказать, что юбилейный год в геополитическом, в военно-политическом, стратегическом, двустороннем экономическом аспектах - это год продвижения двух наших государств, двух наших цивилизаций, народов дальше по пути взаимного доверия, сотрудничества, а самое главное - развития общей "Большой Евразии", - отметил эксперт. - Россия и Китай - главные здесь фигуры, главные двигатели евразийского партнерства".