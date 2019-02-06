Константина Ярошенко могут перевести в другую тюрьму в США

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут), может быть переведен в другое исправительное учреждение. Об этом сообщило в среду в Facebook генеральное консульство РФ в Нью-Йорке.
"Рассматривается возможность перевода К. Ярошенко в другое исправительное учреждение с целью улучшения условий его содержания под стражей", - отметили дипломаты. Они уточнили, что генконсульство "проводит проверку в связи с информацией в СМИ о неоказании тюремной администрацией медицинской помощи" россиянину.
В дипмиссии уточнили, что держат ситуацию на контроле и планируют ходатайствовать об организации встречи дипломатов с россиянином в ближайшее время. "Продолжим добиваться соблюдения его законных прав и обеспечения К. Ярошенко медобслуживанием", - также сообщили в генконсульстве.
Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
Официальные представители властей РФ и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.