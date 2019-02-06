Константина Ярошенко могут перевести в другую тюрьму в США

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут), может быть переведен в другое исправительное учреждение. Об этом сообщило в среду в Facebook генеральное консульство РФ в Нью-Йорке.

"Рассматривается возможность перевода К. Ярошенко в другое исправительное учреждение с целью улучшения условий его содержания под стражей", - отметили дипломаты. Они уточнили, что генконсульство "проводит проверку в связи с информацией в СМИ о неоказании тюремной администрацией медицинской помощи" россиянину.

В дипмиссии уточнили, что держат ситуацию на контроле и планируют ходатайствовать об организации встречи дипломатов с россиянином в ближайшее время. "Продолжим добиваться соблюдения его законных прав и обеспечения К. Ярошенко медобслуживанием", - также сообщили в генконсульстве.