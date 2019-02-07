Российские дипломаты рассчитывают посетить Ярошенко в тюрьме на следующей неделе

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Дипломаты РФ рассчитывают посетить российского летчика Константина Ярошенко в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут) на следующей неделе. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель генерального консульства РФ в Нью-Йорке.

Как он констатировал, "визит должен быть согласован с администрацией тюрьмы". Во время посещения Ярошенко дипломаты, в частности, уточнят, "какие сейчас условия по обеспечению медпомощью" россиянина. "Вероятно, это будет на следующей неделе", - отметил представитель генконсульства.

В среду дипмиссия опубликовала в Facebook заявление, в котором говорится, что дипломаты "проводят проверку в связи с информацией в СМИ о неоказании тюремной администрацией медицинской помощи" россиянину. "Я так понимаю, что там целый ряд проблем, о которых ранее указывали... Это стоматологическая помощь, это боль в желудке", - пояснил представитель дипмиссии. "Мы считаем необходимым добиваться, чтобы медпомощь оказывалась", - подчеркнул он.

Ранее на этой неделе супруга летчика Виктория сообщила ТАСС, что Ярошенко так и не получил медицинской помощи. Он запрашивал ее из-за зубных болей, в связи с которыми испытывает проблемы с желудком, так как не может нормально принимать пищу. Как подчеркнула Виктория Ярошенко, ее супругу "не оказывается никакой медицинской помощи".

О возможности перевода

В опубликованном в среду заявлении генконсульства в Facebook отмечалось: "Рассматривается возможность перевода К. Ярошенко в другое исправительное учреждение с целью улучшения условий его содержания под стражей". Позже данная формулировка в заявлении была уточнена следующим образом: "Рассматривается возможность обращения к американской стороне о переводе К. Ярошенко в другое исправительное учреждение с целью улучшения условий его содержания".

Как пояснил представитель дипмиссии, более конкретной информации на этот счет пока представить нельзя. Как он констатировал, при подаче соответствующих обращений, по желанию заключенного, в конечном счете, окончательное решение принимает Федеральное бюро тюрем США.