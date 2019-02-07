Захарова: угрозы военного вторжения США в Венесуэлу нарушают Устав ООН

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заявления Соединенных Штатов о возможности прямого военного вторжения в Венесуэлу грубо нарушают Устав ООН, предписывающий всем членам организации воздерживаться от применения силы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ситуация в Венесуэле остается крайне тревожной. "Из Вашингтона продолжают поступать сигналы о возможности задействования силового сценария с целью свержения законных властей, в том числе путем прямого военного вторжения. Об этом прямо говорят в Белом доме, - указала дипломат. - Хотелось бы напомнить, что подобного рода заявления из уст американских официальных лиц есть прямое нарушение статьи Устава ООН, предписывающей всем членам организации воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силы или ее применения".

В этой связи Захарова указала на провокационные обещания амнистии военнослужащим, готовым сотрудничать с оппозицией. "Это просто подстрекательство и пособничество преступлению, - подчеркнула она. - Более того, в Вашингтоне договорились до прямых угроз санкциями венесуэльским военным, сохраняющим верность законному правительству".

"Обратили внимание также на активную деятельность венесуэльской оппозиции, работающей по рецептам создания иллюзии двоевластия по формированию альтернативной сети дипломатических агентов, непонятно кого предоставляющих, - отметила Захарова. - Эти действия не имеют никакого отношения к Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

Захарова отметила, что Россия призывает не вводить санкции в отношении Венесуэлы, не вмешиваться во внутренние дела страны и не усугублять ситуацию в стране.

"Судя по активности американских военных делегаций, наводнивших в последнее время регион, они, видимо, приезжают спасать венесуэльцев и возвращать демократию. Ведется детальная проработка вопросов всестороннего и логистического обеспечения смены власти в Венесуэле, - отметила дипломат. - Какая демократия, кто в это верит? Почему западные СМИ не видят очевидного".

По ее словам, в этих действиях не просматриваются "вопросы демократии". "Никто не пытается ее [демократию] вернуть. Пытаются сменить власть в стране, говоря о том, что под этой властью венесуэльцам живется плохо", - обратила внимание она.

"Не вводите санкции, дайте этому государству жить и развиваться, самостоятельно решать собственные проблемы, а не усугублять их", - подчеркнула Захарова.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, несколько других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Ряд европейских государств предъявил Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения признал Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.