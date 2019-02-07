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МИД России: Македония заплатит за вступление в НАТО утратой суверенной внешней политики

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, Скопье также будет вынужден платить за военные приготовления и операции, "далекие от интересов македонского народа"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вступление Македонии в НАТО может обернуться для страны невозможностью проводить подлинно независимую внешнюю политику. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Платить за натовское покровительство придется совершенно точно. Цену мы теперь знаем, в Вашингтоне озвучили. Собственно говоря, придется платить как повышением расходов на оборону, за участие в военных приготовлениях, операциях, далеких от интересов македонского народа, так, собственно говоря, и утратой возможности проводить подлинно суверенную внешнюю политику", - сказала она.

По словам Захаровой, в МИД РФ не понимают, от какой угрозы североатлантический блок намеревается защищать Македонию. "Единственная серьезная вооруженная сила, которая дестабилизирует регион, - это создаваемая из бывших албанских боевиков армия Косова. Других угроз безопасности мы не видим и в этой связи задаемся вопросом: неужели НАТО опять будет воевать с теми, кого сама обучила и вооружила?" - задалась вопросом официальный представитель МИД.

Послы 29 государств НАТО и Македонии подписали в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе протокол о вступлении этой страны в организацию в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД балканской республики Николы Димитрова. Протокол передается для ратификации сначала государствам альянса, а только после завершения этого процесса его сможет ратифицировать Македония.

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