Захарова: РФ фиксирует подготовку боевиков в Идлибе к масштабным военным провокациям

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия фиксирует подготовку террористов в Сирии к крупномасштабным военным провокациям в провинции Идлиб. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в провинции Идлиб не прекращаются вылазки боевиков альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра") против сирийских вооруженных сил, а в ночь с 4 на 5 февраля террористы провели серию наступательных операций на позиции правительственных войск в районе Алеппо.

"Только в течение последней недели российской стороной зафиксировано 35 подобных случаев, при этом экстремисты не только осуществляют обстрелы соседних районов, но и готовят полноценные наступательные операции, - информировала Захарова. - По поступающей информации, в конце января нусровцы обратились к своим так называемым союзникам из действующих в Идлибе группировок "Хорас ад-Дин" и "Туркестанской исламской партии" (экстремистская организация, состоящей из наемников-уйгуров) с призывом начать совместную подготовку к возможному началу широкомасштабной военной операции".

Захарова подчеркнула, что целью боевиков является установление контроля над всей зоной деэскалации в Идлибе. "Очевидно, что намеченная цель террористов - установить контроль над всей идлибской зоной деэскалации, - отметила она. - По поступающим сведениям, они планируют создать единый оперативный штаб с централизованным командованием, в который войдут полевые командиры всех действующих в зоне незаконных вооруженных формирований".

Кроме того, по словам Захаровой, Москва с тревогой отмечает, что террористы копят запасы боевых отравляющих веществ по всей линии соприкосновения с сирийскими войсками, а активную поддержку боевикам в этом оказывают "Белые каски". "В очередной раз подчеркиваем неприемлемость готовящихся провокаций с применением химического оружия, направленных на то, чтобы дать "зеленый свет" противникам Дамаска из числа западных стран для осуществления очередной агрессии против законных властей Сирии. Призываем покровителей и спонсоров "Белых касок" отказаться от опасных и деструктивных замыслов", - указала она.