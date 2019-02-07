Слуцкий: Россия намерена поднять в ПА ОБСЕ вопрос о недопуске наблюдателей РФ на Украину

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Делегация РФ на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ намерена поднять вопрос о недопуске на выборы президента Украины российских наблюдателей в составе международной миссии. Об этом журналистам в четверг заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Недопуск пусть даже части международных наблюдателей (представители России входят в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ) ставит под сомнение открытость и демократичность избирательного процесса на Украине. И делегация РФ намерена поднять этот вопрос на ближайшей сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет в Вене в конце февраля. С интересом будем ждать реакцию", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что "запрет Верховной рады гражданам РФ наблюдать за выборами на Украине даже в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ - это полное игнорирование международных обязательств Киева". "На это указали даже его западные кураторы в лице спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера. Однако это не остановило украинских депутатов в принятии противоправного по своей сути решения", - констатировал глава комитета.

По мнению Слуцкого, "все это говорит о том, что действующий украинский президент в агонии, он загнан в угол самим же Западом, которому всегда было плевать на Украину и жизнь ее граждан". "Важно было только ослабление позиций России в регионе путем ампутации связей между братскими народами, в чем прекрасно и преуспел [президент Украины Петр] Порошенко под покровительством своих заокеанских тьютеров. А теперь карта его оказалась по большому счету бита, а перспективы на выборах оставляют желать лучшего", - добавил он.

Решение Рады и позиция БДИПЧ

Верховная рада Украины запретила гражданам России, а также лицам, предложенным Россией, быть наблюдателями на выборах. За соответствующее решение в четверг проголосовали 232 депутата при 226 минимально необходимых.

Спикер Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДПИЧ) ОБСЕ Томас Райнер 6 февраля 2019 года заявил, что организация получила предложение от стран- участниц ОБСЕ о 92 кандидатах в наблюдатели за очередными президентскими выборами на Украине, среди которых двое россиян.

Глава МИД Украины Павел Климкин в середине января 2019 года заявил, что Киев не допустит россиян в качестве наблюдателей на выборах президента. Министр также направил по этому поводу письмо в адрес директора БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. В бюро на это ответили, что намерены действовать в соответствии с установленными нормами и принципами, которые заложены в документах ОБСЕ и подтверждены практикой электоральных наблюдений.

В свою очередь, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал украинские власти допустить российских наблюдателей на выборы президента страны в рамках миссии БДИПЧ ОБСЕ, но Министерство иностранных дел Украины выразило несогласие с его позицией.