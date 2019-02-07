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Президентские выборы на Украине - 2019

Захарова: запрет россиянам быть наблюдателями на выборах показал "демократию" на Украине

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на звучавшие из Брюсселя и Вашингтона призывы об участии российских наблюдателей на президентских выборах на Украине

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Принятие Верховной радой Украины закона, запрещающего гражданам РФ быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в стране, продемонстрировало истинное лицо украинской власти, заявляющей о своей демократичности. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Только что пришло сообщение о том, что Верховная рада приняла закон о запрете наблюдателям от России принимать участие в наблюдении за выборами, - сообщила дипломат. - Это очередной шаг на пути к истинной "демократии" на Украине".

Захарова также обратила внимание на звучавшие из Брюсселя и Вашингтона призывы об участии российских наблюдателей на предстоящих президентских выборах на Украине. "Но, несмотря на это, Верховная рада решила по-другому", - отметила она.

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УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПрезидентские выборы на Украине - 2019
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