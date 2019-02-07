Медведев в год 70-летия дипотношений РФ и КНР посетил китайское посольство в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай в 2019 году продолжат двусторонние контакты для дальнейшего развития стратегического партнерства и взаимодействия, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы преисполнены надеждами, что и в новом году мы продолжим наши эффективные контакты для того, чтобы развивать тот дух партнерства, нашего стратегического партнерства и взаимодействия, которые отличают наши страны в последние годы", - сказал Медведев на встрече с послом КНР в России Ли Хуэем в здании китайской дипмиссии.

Он отметил, что в этом году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. "Наш визит в посольство Китайской Народной Республики тоже имеет символическое значение", - сказал Медведев.

Глава правительства поздравил китайский народ с новым годом по лунному календарю. "Некоторое время назад я обещал председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину, что обязательно заеду как-нибудь к вам. И хотя это не очень часто сейчас происходит, но к нашим друзьям из Китая, в посольство Китайской Народной Республики заехать необходимо. Для этого мы выбрали, мне кажется, самое подходящее время. Не знаю, не испортили ли мы вам отдых и отпуск, потому что весь китайский народ обычно две недели [после нового года по лунному календарю] отдыхает, но посол и сотрудники посольства работают", - сказал Медведев, поблагодарив за прием.

Глава правительства передал наилучшие пожелания и поздравления с новым годом по лунному календарю председателю КНР Си Цзиньпину и премьер-министру госсовета Ли Кэцяну.

В свою очередь Ли Хуэй выразил благодарность Медведеву за посещение посольства и передал в ответ приветствие от руководителей Китая. "Новый год по лунному календарю для Китая - самый большой, торжественный праздник. Такой праздник отличается тем, что все члены семьи в эти дни собираются вместе и вы сегодня вместе с нами отмечаете новый год по лунному календарю. Мы вам очень благодарны", - сказал посол КНР.

После общения Медведев и Ли Хуэй посетили музей посольства КНР в Москве.

Глава российского правительства впервые посещает китайскую дипмиссию в Москве. Мероприятие приурочено к 70-летию установления двусторонних дипломатических отношений.