Захарова: Россия не получила ответ на ноту из-за высказываний Макрона о российских СМИ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия не получила ответ на ноту МИД РФ в посольство Франции относительно появившегося в прессе высказывания президента Эмманюэля Макрона о якобы имевшем место вмешательстве российских СМИ во внутренние дела республики в связи с протестами "желтых жилетов". Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"До настоящего времени от французской стороны на переданную российской стороной ноту ответ министерство иностранных дел не получало. Хотелось бы верить, что в ближайшее время партнеры предоставят исчерпывающую информацию по интересующему нас вопросу", - сказала она.

Дипломат выразила надежду, что Париж уйдет от дискриминационного подхода к работе телеканала RT и агентства Sputnik, что "позволит поставить точку в истории с активно муссируемыми обвинениями в адрес России и российских СМИ во вмешательстве во внутренние дела республики".