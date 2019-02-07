Главы МИД России и Таиланда обсудят развитие сотрудничества и безопасность в АТР

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем, который находится в Москве с официальным визитом.

Ранее Праматвинай заявил, что в ходе визита в Москву надеется укрепить двусторонние отношения, а также рассмотреть возможность расширения сотрудничества. Такой позиции придерживается и российская сторона - в распространенном в преддверии переговоров комментарии МИД РФ сообщается о планах предметно обсудить с коллегами из Таиланда перспективы углубления сотрудничества в практических областях, а также сверить часы по основным международным и региональным темам.

Примечательно, что в Москве глава внешнеполитического ведомства Таиланда также будет принят министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, который является сопредседателем совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Старейший партнер с близкими позициями

Таиланд является старейшим партнером России в Юго-Восточной Азии. В этой связи на Смоленской площади обратили внимание на многолетние традиции дружбы и сотрудничества, доверие и взаимное уважение, на которое и опирается российско-таиландское взаимодействие. "Наши связи поступательно развиваются, углубляется политический диалог, наращиваются контакты по линии Советов безопасности, законодательных и судебных органов, министерств и ведомств", - отметили в МИД РФ.

"Высоко оцениваем сложившееся между Россией и Таиландом конструктивное взаимодействие в рамках многосторонних форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В его основе - близость позиций двух стран по основным актуальным темам глобальной повестки дня, прежде всего, по вопросам формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР", - подчеркнули в министерстве.

Регулярный обмен мнениями происходит и на высшем уровне. Последняя встреча лидеров двух стран состоялась на полях 13-го Восточноазиатского саммита, который прошел в ноябре прошлого года в Сингапуре.

Хорошие предпосылки и динамичный рост

Российско-таиландские отношения также отличает динамично развивающийся двусторонний товарооборот. Так, в прошлом году его объем вырос на 16,9% по сравнению с 2017 годом и достиг $2,3 млрд.

Согласно статистике, основными статьями российского экспорта являются минеральные продукты, металлы, а также продукция химической промышленности. В импорте же превалируют машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, продовольствие и сельхозсырье.

"Хорошие предпосылки имеются для развития практического сотрудничества в области сельского хозяйства, - отметили в МИД РФ. - Сформирована солидная договорно-правовая база в этой сфере, имеется взаимная заинтересованность в поставках зерновых культур, мяса, рыбы и морепродуктов на рынки обоих государств. Таиландские компании инвестируют значительные средства в развитие агропромышленного комплекса в российских регионах".

Кроме того, Москва уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Бангкоком в таких перспективных областях как энергетика и гражданская авиация. "Большое значение придается продвижению научно-технического сегмента двусторонних связей по таким направлениям, как информационные и биотехнологии, исследование и использование космического пространства в мирных целях, а также совместная разработка и применение инновационных продуктов в медицине", - подчеркнули на Смоленской площади.

Кроме того, стороны готовы расширять взаимодействие в области образования, культурных и академических обменов. "В настоящее время в высших учебных заведениях России проходят обучение около 350 таиландских студентов, из них порядка 100 человек - по государственной линии, - информировали в министерстве. - В ведущих университетах Таиланда имеются кафедры русского языка и центры исследований России".