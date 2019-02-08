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В СБ РФ назвали гибридные угрозы Запада мощным дестабилизирующим фактором для всего мира

Участники заседания обсудили вопросы защиты суверенитета и социально-экономического развития государств в условиях роста гибридных угроз

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. В Совете безопасности РФ назвали использование Западом гибридных угроз мощным дестабилизирующим фактором для всего мира. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, речь об этом шла на заседании секции по глобальным проблемам и международной безопасности научного совета при Совбезе России.

"Подчеркнуто, что использование рядом стран Запада гибридных угроз с целью создания нестабильности внутри государств представляет собой мощный дестабилизирующий фактор для всего международного сообщества", - говорится в сообщении.

На заседании были рассмотрены вопросы защиты суверенитета и обеспечения устойчивого социально-экономического развития государств в условиях роста гибридных угроз.

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