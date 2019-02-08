Крым и Севастополь подписали соглашение о взаимодействии по вопросу установления границы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Совет министров Республики Крым и правительство Севастополя подписали соглашение о взаимодействии по вопросу установления границы между субъектами. Об этом в пятницу сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

"Сегодня подписали соглашение между Советом министров Республики Крым и правительством Севастополя о взаимодействии по вопросу установления границы между нашими субъектами. Работа в этом направлении ведется достаточно давно, можно сказать, что данный документ ее формализует и выводит на финишную прямую", - написал он.

Аксенов добавил, что договор предусматривает создание условий для определения координатного описания административной границы.

"Уже говорил и хочу повторить еще раз: никаких разногласий у нас нет и быть не может. Севастополь - братский регион, мы вместе прошли Крымскую весну, вместе вернулись в Россию. У нас общая судьба, мы связаны и географически, и экономически, и в плане человеческих контактов. Невозможно представить себе Крым без Севастополя и Севастополь без Крыма. Недавно мы подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных областях", - написал глава Крыма, отметив, что вопрос об установлении административной границы между субъектами пойдет на пользу обоим регионам.