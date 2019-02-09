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Небензя пошутил, что благодарен американским спецслужбам "за защиту" в ходе слежки за ним

Постпред России при ООН отметил, что "действительно чувствует себя в безопасности" в США

ООН, 9 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что не обращает внимания на слежку и даже благодарен американским спецслужбам "за защиту". Таким образом дипломат ответил в пятницу на вопрос о том, беспокоит ли его слежка в США.

"[Работавшая тогда постпредом США] Никки Хейли как-то со мной пошутила на эту тему, сказав: "Василий, не волнуйся, ты очень хорошо защищен". Я ответил, что действительно чувствую себя здесь в безопасности и благодарен за это местным властям, что они не оставляют меня своим вниманием", - сказал постпред в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломатического работника.

Небензя также сообщил, что договорился оставаться в контакте с бывшим постпредом США при ООН. "Сейчас не общаемся, хотя договаривались, что, когда она выйдет в отставку, она даст о себе знать, - пояснил он. - Останемся наверняка, будет еще время".

Теги
РоссияНебензя, Василий АлексеевичХейли, Никки
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