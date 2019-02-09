Небензя заявил о давлении на российское постпредство при ООН со стороны США

ООН, 9 февраля. /ТАСС/. Российское постоянное представительство при ООН испытывает сильное давление со стороны властей США. Об этом заявил в пятницу постпред России Василий Небензя в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломатического работника.
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"Думаю, давление на нашу миссию очевидно. По объективным и по субъективным причинам, конечно, оно выше, чем на другие миссии", - отметил он.
В частности, Небензя напомнил об усложнении процедуры получения водительских прав США, визовых проблемах, а также о высылке дипломатов. "И нас это больше касается, потому что у нас крупная миссия, здесь значительное количество административного и технического персонала для поддержания ее жизнедеятельности", - указал высокопоставленный дипломат.
Он напомнил, что после недружественных шагов американских властей Москва приняла решение уравнять число сотрудников диппредставительств в РФ и США, включив в это число дипломатов, работающих при ООН. "Мы поступили в этом смысле благородно, иначе американцам пришлось бы для достижения паритета отзывать значительное количество своих сотрудников из посольства", - добавил он.