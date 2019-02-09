Посольство России рассчитывает на открытие генконсульства на Пхукете в 2019 году

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде рассчитывает, что в 2019 году на курортном острове Пхукет откроется генеральное консульство. Об этом в преддверии Дня дипломата рассказал российским журналистам посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

"Планируем в этом году начать работу по открытию нашего генерального консульства в Пхукете, - отметил он. - Это будет серьезное подспорье для нашего дипломатического присутствия". "Как известно, довольно много наших граждан приезжает в эту страну, есть многочисленная российская диаспора, которая в основном размещается в нескольких городах - это Паттайя, тот же самый Пхукет, Самуи, Бангкок, Хуахин, Чиангмай", - добавил он.

"Открытие генконсульства станет важным с точки зрения усиления нашей работы в сфере защиты прав и интересов российских граждан. Консульских случаев, к сожалению, у нас тут много", - констатировал дипломат.

В июле 2018 года правительство России приняло решение об учреждении генерального консульства РФ в городе Пхукет. Кабмин поручил МИД России установить штатную численность работников генконсульства и утвердить штатное расписание.

Российские туристы

По данным министерства туризма и спорта королевства, Таиланд в 2018 году посетили порядка 1,5 млн россиян, что на 10,3% больше, чем годом ранее. "В прошлом году общее число российских гостей оценивается примерно в 1,4-1,5 млн человек, - напомнил посол. - Это как туристы, прибывающие на короткий срок, так и граждане, которые находятся здесь в течение длительного времени, либо проживают практически постоянно".

"Если анализировать, что происходит с нашим туризмом, то стало больше экономичных поездок сюда. По сравнению с прежними годами сейчас стало больше соотечественников, которые проживают в недорогих отелях. Спрос на такого рода отели, наверное, выше чем раньше", - считает дипломат.

По его мнению, это связано не только с экономическими обстоятельствами в России, но и с тем, что "Таиланд становится дороже". "Жизнь здесь не дешевеет, а дорожает", - констатировал он.

"Мы определяем этот год как очень важный для проведения всей подготовительной работы, потому что есть целый ряд процедур, которые мы должны пройти, начиная с подбора помещений, подписания соответствующих документов об использовании этих помещений, подбор сотрудников, затем - адаптация помещений для деятельности нашего генерального консульства, - рассказал Томихин. - То есть много технических вопросов, которые предстоит решить совместно с коллегами из Москвы, потому что в этот процесс вовлечен целый ряд департаментов, которые обычно курируют всю эту проблематику".

"Мы очень сильно рассчитываем, что в очень близкой перспективе приедет группа наших коллег из Москвы и постепенно начнет обустраиваться, - сообщил дипломат. - Было бы замечательно, чтобы в этом году консульство уже смогло работать, имея необходимые условия и оборудование".