В Мадриде в конце апреля стартует марафон российского парламентского европейского клуба

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Марафон российского парламентского европейского клуба стартует в конце апреля текущего года в испанской столице. Об этом рассказал в беседе с российскими журналистами в ходе своего визита в Мадрид заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"У нас есть мероприятие, которое мы проводим раз в два года вместе с ЮНЕСКО, - отметил сенатор. - Это инициатива российского парламентского европейского клуба". "Суть марафона заключается в следующем: за короткое время делегация проходит через ряд важных точек в плане культуры, - объяснил Климов. - В 2019 году этот марафон будет проходить под лозунгом: "За сохранение историко-культурного наследия человечества".

"Планируем начать его в конце апреля в Мадриде, - поделился парламентарий. - Всемирная туристская организация ООН (ВТООН) согласна поддержать и принять участие в этом проекте". "В Париже мне подтвердили в ЮНЕСКО, что они продолжают работать с нами", - уточнил Климов.

По его словам, будет открыта "фотовыставка с использованием как банка ЮНЕСКО, так и работ, полученных по нашим каналам". "Все идет параллельным курсом в интернет-пространстве, сопровождается интернет-конференциями, готовится специальный фильм, - подчеркнул Климов. - В общей сложности за счет того, что подключается интернет, в такого рода марафонах у нас обычно участвуют 20-25 тыс. человек и 30-40 стран".

"Это сеть мероприятий, которые проводятся в разных странах и которые посвящены сохранению историко-культурного наследия", - поделился сенатор. Он объяснил, что в текущем году марафон, который проводится уже в четвертый раз, пройдет, помимо Мадрида, в таких городах как Ла-Корунья, Париж, Белград, Пловдив, Казань, Токио, Владивосток и других.