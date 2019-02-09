В Совфеде не исключили, что ситуация в Венесуэле может перерасти в партизанскую войну

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов не исключил, что венесуэльский кризис может перерасти в партизанскую войну. Соответствующее мнение он озвучил в беседе с российскими журналистами в ходе своего визита в Мадрид.

"В рамках недельного визита в Италии, во Франции и в Испании я провел серию рабочих встреч со всеми правящими партиями этих стран", - подчеркнул он. По словам сенатора, в трех европейских странах существует консенсус по ситуации в Венесуэле, согласно которому "военное вторжение извне недопустимо, надо сделать все, чтобы не допустить гражданскую войну".

"Я говорил везде - в Италии, Испании и во Франции, что если бы против ваших стран применили те санкции, которые уже применяются против Венесуэлы, у вас бы ни одно правительство не удержалось", - подчеркнул Климов. "Вопрос в том, перейдет это [венесуэльский кризис] в фазу партизанской войны или нет", - отметил парламентарий. "Я думаю, что в США хватает людей, которые настаивают на военном вторжении, и я очень надеюсь, что их амбиции не будут реализованы", - добавил он.

Климов рассказал, что в ходе визита в Италию, Испанию и во Францию были затронуты и темы двусторонних отношений. "Ни в одном из этих разговоров не было высказано каких-то позиций, которые были бы направлены против восстановления нормальных отношений, - подчеркнул он. - Как правило, темы сводились к тому, как нам сделать так, чтобы выйти из ситуации, которая сложилась за последние четыре-пять лет".