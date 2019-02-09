Небензя: разрушение США системы контроля над оружием ведет к непредсказуемым результатам

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Разрушение Вашингтоном системы контроля над вооружениями может привести к непредсказуемому результату. Об этом заявил в субботу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью Первому каналу .

"Смотрите, что происходит в области разоружения: американцы идут на полный слом системы контроля над вооружениями с абсолютно непредсказумым развитием событий. Они [США] развязывают себе руки для бесконтрольного наращивания своих вооружений. Куда это приведет, совершенно непонятно. Риск непредвиденного конфликта, разумеется, увеличивается. Конечно, ситуация тревожная, но, я думаю, что надо быть оптимистами", - сказал дипломат.

Он отметил, что в мире продолжают существовать противоречия времен холодной войны. "Одна из главных причин, почему вот это все происходит вокруг России, - это глубокое разочарование Запада тем, что кончились 90-е годы, что Россия ведет самостоятельную внешнюю политику и что, как в 90-е годы, в Кремль нельзя зайти через заднюю дверь и продиктовать, как нам себя вести и что нам надо делать", - отметил Небензя.