Антонов: встречи лидеров России и США нужно планировать без привязки ко времени и месту

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Борис Макаров/. Встречи лидеров России и США сегодня востребованы как никогда, и в условиях нынешней напряженности их необходимо тщательно планировать без привязки к времени и месту, а также без каких-либо ультиматумов. Такое мнение выразил в субботу посол России в США Анатолий Антонов в интервью ТАСС в канун Дня дипломатического работника.

"Несомненно, переговоры президентов России и США крайне важны для российско-американских отношений, для укрепления стратегической стабильности и безопасности. Разумеется, такие встречи должны быть подготовлены, приносить реальные результаты. Наша страна не настроена на конфронтацию, а выступает за взаимовыгодные, прагматичные отношения. В этом плане сегодня как никогда востребованы контакты между президентами", - заявил Антонов.

По его мнению, организации новых встреч президентов Владимира Путина и Дональда Трампа сильно мешает продолжающаяся в США антироссийская истерия. "Русофобская атмосфера в Вашингтоне серьезно сдерживает развитие российско-американских отношений и негативно влияет на перспективы потенциальных саммитов лидеров двух стран. Однако мы всегда подчеркивали свою нацеленность на совместную работу с выходом на конкретный результат", - сказал дипломат.

Вместе с тем, по его словам, "многое зависит от американской стороны", от ее готовности учитывать национальные интересы России, "выстраивать равноправные взаимоуважительные отношения". "Реализация такого подхода в ближайшей перспективе, без привязки к времени и месту, а главное без каких-либо условий и тем более ультиматумов, отвечала бы интересам двух наших стран. Очевидно, что такие базисные принципы должны лежать в основе подготовительной работы к контактам наших президентов", - подчеркнул Антонов.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Стороны положительно оценили переговоры. Ожидалось, что президенты РФ и США встретятся в ноябре в Буэнос-Айресе на полях саммита G20, однако в последний момент Трамп решил отказаться от контакта в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Тогда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальное море России при следовании из Черного в Азовское море и были задержаны. Российская сторона назвала случившееся провокацией. Затем администрация США начала заявлять, что условием для проведения новой личной встречи Путина и Трампа является освобождение украинских моряков и возвращение Киеву кораблей.