Антонов: РФ и США нужен экономический фундамент для выстраивания политических отношений

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Борис Макаров/. Россия и США нуждаются в прочном экономическом фундаменте для выстраивания политических отношений. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов в интервью ТАСС, данном в канун Дня дипломатического работника.

"США и Россия многое теряют в контексте развития экономических связей, - заявил Антонов. - Нам нужен прочный экономический фундамент для выстраивания политических отношений".

В связи с этим он высказался за ускорение создания нового двустороннего делового консультативного совета с участием представителей частного бизнеса России и США. "Уверены, что интересам двух стран отвечает скорейшее формирование двустороннего делового консультативного совета с участием руководителей частных компаний для взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул дипломат. Он напомнил, что такую инициативу выдвинул президент России Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки летом 2018 года.

"Было бы полезно поговорить и о том, что нас разъединяет, а самое главное - что нужно сделать двум странам для стабилизации, а лучше выправления российско-американских отношений. Решению этой задачи могло бы помочь учреждение двустороннего экспертного совета из представителей неправительственных кругов для выработки рекомендаций по созданию устойчивой и позитивной матрицы наших отношений", - отметил дипломат, уточнив, что это является еще одной из идей российского лидера, выдвинутых в Хельсинки.

По итогам саммита в Хельсинки президент России рассказал, что предложил главе администрации США "подумать не только над практическими вопросами, но и над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу". С точки зрения Путина, "к такому процессу полезно было бы привлечь опытных экспертов, хорошо знающих историю, нюансы российско-американского взаимодействия".

По его словам, "идея в том, чтобы сформировать экспертный совет из влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших видных дипломатов и военных, который бы занялся поиском точек соприкосновения и осмыслением того, как вывести двустороннее сотрудничество на устойчивую, позитивную траекторию". Также была выдвинута инициатива создать российско-американский бизнес-совет.

"Амортизаторы" напряженности

Российский посол считает, что взаимодействие Москвы и Вашингтона в области науки и культуры, а также региональные связи и партнерства по линии высших учебных заведений в состоянии стать своего рода амортизатором политической напряженности в отношениях между двумя государствами.