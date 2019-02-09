Дипломаты России отмечают профессиональный день

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. День дипломатического работника отмечается в России в это воскресенье. Именно на 10 февраля 1549 года впервые был упомянут Посольский приказ, когда царь Иван Грозный поручил думному дьяку Ивану Висковатому "посольское дело вести".

Однако работы хватает и в праздник, выходные дни для сотрудников центрального аппарата, загранучреждений и представительств МИД в субъектах РФ понятие относительное. Консульская служба в наиболее популярных для отдыха странах идет практически в круглосуточном режиме.

Обстановка в мире не становится проще, западные партнеры упорно стараются затормозить объективную тенденцию к переходу от одностороннего доминирования к многополярной системе.

Как результат - кризисы на Ближнем Востоке, на Украине, а теперь и в Венесуэле. Краеугольные составляющие безопасности также подвергаются слому, яркие примеры тому Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Вызов стабильности

Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню дипломата отметил, что международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям.

"Необходимо активно отстаивать базовые принципы международного права и системообразующую роль ООН, добиваться сплочения мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, - заявил российский лидер. - Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режиму контроля над вооружениями и нераспространением сейчас брошен вызов".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на торжественном собрании 8 февраля, подчеркнул, что попытки заставить Москву принимать внешнеполитические решения под чью-то диктовку обречены на провал. Международное право сегодня упорно пытаются подменить неким "порядком, основанным на правилах", констатировал он.

"В числе главных препятствий на пути достижения мировой гегемонии узкой группе западных государств во главе с США видится Россия, - продолжил министр. - Именно с этим связаны нападки и недружественные действия в наш адрес, стремление сдержать наше внутреннее развитие, "задвинуть" на обочину мировой политики".

Москва готова к диалогу, но не на основе ультиматутов, Российские подходы разделяются подавляющим большинством членов мирового сообщества, заявил Лавров.

Во имя традиций

Путин особо обратил внимание на традиции отечественной дипломатии, сотрудники с честью служили Родине.

С ведомством связаны прославленные имена: главы Посольского приказа Афанасия Ордина-Нащокина, драматурга Александра Грибоедова, поэта Александра Пушкина и его лицейского друга канцлера Александра Горчакова, лирика Федора Тютчева, наркома Георгия Чичерина и министра Андрея Громыко.

Дипломат, конечно, профессия сугубо мирная, однако зачастую сопряжена с серьезным риском для жизни. Принципы работы остаются неизменными: твердое отстаивание интересов страны.