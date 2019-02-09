Лавров: МИД продолжит делать все для обеспечения безопасного будущего России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в День дипломатического работника заверил, что внешнеполитическое ведомство продолжит делать все для обеспечения безопасного и стабильного будущего страны. Об этом говорится в его поздравительной телеграмме в воскресенье.

Поздравив с профессиональным праздником всех коллег как в центральном аппарате, так и в заграничных диппредставительствах, Лавров отметил, что "работа на внешнеполитической стезе всегда требовала лучших качеств, обширных знаний, разностороннего кругозора, умения мастерски владеть "пером". Министр указал, что в МИДе всегда "служили настоящие патриоты, люди неординарные, творчески одаренные", и многие из них внесли значительный вклад в "укрепление российской государственности, вошли в сокровищницу отечественной культуры".

Министр также отметил, что в этот день дипломаты вспоминают коллег, которые отдали свои жизни на службе, защищая страну и ее интересы. Сейчас, по его словам, дипломатические работники продолжают традиции своих предшественников, и на них лежит ответственность за реализацию утвержденного президентом Владимиром Путиным внешнеполитического курса России, "упрочнение ее авторитета в мире".

"Залог успеха - традиционно высокий уровень народной поддержки нашей внешней политики. От лица коллег со Смоленской площади хотел бы заверить: в этот ответственный для России период мы будем и впредь работать слаженно и инициативно, делать максимум для обеспечения безопасного и стабильного будущего Родины, приумножения ее славы и процветания", - говорится в поздравлении.

В заключение Лавров пожелал всем сотрудникам министерства и их семьям, а также ветеранам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на службе.