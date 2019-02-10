Россия предложит СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле в ответ на американский

ООН, 10 февраля. /ТАСС/. Россия планирует внести в Совет Безопасности (СБ) ООН собственный проект резолюции по урегулированию в Венесуэле в ответ на американский вариант резолюции, предусматривающий проведение новых выборов. Копии двух документов имеются в распоряжении корреспондента ТАСС.

"[Совет Безопасности] призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер, - говорится в российском проекте. - [Совет Безопасности] поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео".

В то же время предлагаемый США документ предполагает отмену результатов президентских выборов 2018 года и проведение новых выборов.