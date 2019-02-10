Посол России в Турции: суд по делу об убийстве Карлова может занять несколько месяцев

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Судебный процесс над подозреваемыми в деле об убийстве посла Андрея Карлова может занять несколько месяцев. Об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломатического работника.

"Прежде всего хочу сказать, что российские правоохранительные органы находятся в самом тесном взаимодействии со своими турецкими коллегами по этому делу. Суд начался, нами получено обвинительное заключение. Это очень объемный документ из порядка нескольких сотен страниц на турецком языке, который сейчас тщательно изучается российскими компетентными органами", - подчеркнул он.

Дипломат призвал быть "готовыми к тому, что процесс займет несколько месяцев". "Тут нужно понимать, что суд только начался, прошли самые первые процессуальные процедуры. Очень трудно сказать, когда закончатся слушания, поскольку дело очень серьезное, привлечено большое количество обвиняемых. Думаю, процесс займет несколько месяцев, и к этому надо быть готовыми, а мы будем следить за его ходом", - отметил Ерхов.

Первое слушание по делу об убийстве Карлова прошло в Анкаре 8 января и продолжится 11 февраля. Прокуратура Анкары в конце ноября 2018 года направила во Второй суд столицы Турции по особо тяжким преступлениям обвинительное заключение. По этому делу проходят 28 подозреваемых. Среди них - главарь "террористической группировки фетхуллахистов" (FETO) Фетхуллах Гюлен, а также бывший госслужащий Шахин Согют, который якобы отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.