Посол России в Турции призвал не драматизировать ситуацию вокруг Идлиба

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Посол России в Турции Алексей Ерхов призвал не драматизировать ситуацию вокруг российско-турецких договоренностей о сирийской зоне деэскалации Идлиб, поскольку работа по этому направлению ведется интенсивная. С таким призывом он выступил в ходе интервью российским СМИ по случаю Дня дипломатического сотрудника.

"В сентябре прошлого года были достигнуты серьезные договоренности насчет Идлиба. Что-то к настоящему времени удалось реализовать, что-то находится в процессе реализации, что-то пока еще не реализовано. Думается, что драматизировать этот момент не стоит, поскольку работа на этом направлении и с нашей стороны, и со стороны наших турецких партнеров продолжается в самом энергичном ключе. Я думаю, что эта работа увенчается успехом", - подчеркнул он.

Дипломат также выразил надежду, что в ближайшее время России, Турции и Ирану удастся сформировать в Сирии конституционный комитет.

"У Турции есть свои взгляды и на происходящее в Сирии, и на постконфликтное урегулирование, и на восстановление этой страны, у нас свои взгляды. Не всегда они совпадают, это нормально и понятно, - отметил Ерхов. - Главное то, что Россия и Турция выработали оптимальный алгоритм взаимодействия на всех этих направлениях и выработали такую систему, которая позволяет нашим двум странам и нашим иранским партнерам продвигать прекращение огня и политическое урегулирование, в том числе усилиями по созданию конституционного комитета. Работа продолжается, и есть основания полагать, что уже в обозримой перспективе нам удастся совместными усилиями выйти на формирование самого комитета и на его запуск".

17 сентября прошлого года в Сочи президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности со своей стороны.

Решение о создании конституционного комитета принято 30 января 2018 года на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, но спустя год этот орган еще не сформирован. На переговорах в декабре прошлого года в Женеве со Стаффаном де Мистурой, бывшим тогда спецпосланником генсека ООН по Сирии, главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу передали эмиссару список членов сирийского конституционного комитета. В итоговом заявлении министры выразили намерение провести первую встречу комитета в начале 2019 года, но состав этого органа так и не был согласован из-за позиции де Мистуры.