Посол РФ: Минск и Москва должны решать споры не в ущерб евразийским отношениям

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич считает, что решать спор о налоговом маневре в нефтяной сфере между Минском и Москвой в ущерб или за счет евразийских отношений неправильно. Об этом он заявил в интервью RT , фрагменты которого опубликовал портал tut.by .

"Сейчас мы находимся на этапе формирования единого рынка нефти и газа в ЕАЭС, и выхватить сегодня из контекста вопрос двусторонних отношений, и решить его в ущерб или за счет евразийских отношений - это тоже неправильно, и вопреки достигнутым договоренностям", - сказал Бабич. По его словам, в настоящее время белорусско-российские отношения "очень преференциальные". "И понятно, что когда мы их выстраиваем на этой основе, то остальные наши партнеры тоже претендуют на такие отношения, особенно в рамках Евразийского союза. Поэтому там достаточное количество вопросов, которые в ближайшее время предстоит разрешить", - сказал посол.

По словам Бабича, сейчас решается вопрос о том, в евразийском или союзном формате разрешить спор о налоговом маневре, и в рамках какого законодательства. Бабич отметил, что если посмотреть на динамику отношений России и Белоруссии за последние 20 лет, то споры за редким исключением возникали каждый год, но стороны находили компромисс. "Если вы посмотрите на динамику наших отношений за последние 20 лет, то он возникал каждый год, за редким, может быть, исключением, - сказал Бабич. - И всегда компромисс достигался, всегда компромисс находился, и мы всегда находили решение куда в более сложных экономических условиях".

По мнению посла, вопрос не в том, чтобы решить какой-то конкретный спор, а сделать это с учетом необходимости "донастройки" Союзного государства и создания единой промышленной и экономической политики.

6 февраля в Бресте посол сообщил, что президенты России и Белоруссии на запланированной на 13 февраля встрече в Сочи рассмотрят весь спектр двусторонних отношений, включая проблемные вопросы. В частности, будут рассмотрены первичные итоги работы российско-белорусской рабочей группы по углублению интеграции и реализации союзного договора. Он уточнил, что российская и белорусская часть рабочей группы проводят инвентаризацию положений действующего союзного договора, в том числе с учетом того, чтобы "развивая Союзное государство, не нарушить евразийских обязательств". Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко выразил уверенность, что президенты во время этой встречи решат вопрос по налоговому маневру.

История вопроса

В настоящее Белоруссия и Россия ведут сложные переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. Одно из главных разногласий на сегодня - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. По оценке Минска, белорусская сторона из-за налогового маневра потеряет за 2019-2024 годы порядка $10-11 млрд, в том числе - порядка $300-400 млн в 2019 году.