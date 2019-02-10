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Посол РФ: в Белоруссии бережно относятся к русскому языку

Михаил Бабич подчеркнул, что на русский язык никто не посягает, наоборот - создаются условия для его развития

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол России в Минске Михаил Бабич считает, что в Белоруссии бережно относятся к русскому языку и на него никто не посягает. Об этом он заявил в интервью каналу RT, фрагменты которого разместил в воскресенье на своем сайте портал tut.by.

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"Я уже много раз говорил, насколько бережное отношение в Белоруссии к русскому языку. На него никто не посягает, наоборот - создаются условия для его развития, - сказал он. - Поэтому тут надо внимательно смотреть, что на самом деле происходит, а что нам пытаются навязать как некие процессы, которые якобы происходят".

По его словам, есть "очень тонкая грань между мягкой белорусизацией и дерусификацией". "Поясню, в чем эта тонкость состоит. На самом деле, изучение родного языка, родной истории, родной культуры традиций своего народа - это даже не право, это обязанность любого народа, который не хочет утратить самоидентичность, - отметил Бабич. - И было бы странно каким-нибудь образом ограничивать в независимом и суверенном государстве эти возможности".

Вместе с тем, отметил он, "найти языковый баланс очень важно, чтобы не скатиться в негативную риторику, зачастую под которой ничего нет". Посол напомнил, что в советский период активно развивался как белорусский язык, так и национальные культура и образование. При этом отметил, что если Белоруссия и сегодня идет в этом направлении, то в этом нет ничего плохого, однако это не должно происходить за счет ущемления русского языка, совместной культуры или истории.

Комментируя заявление националистической партии "Белорусский народный фронт" (БНФ), в котором она призывала ограничить трансляцию российских каналов, Бабич сказал, что "надо отдать должное белорусским властям - российское телевидение в тех или иных форматах доступно для абсолютного большинства населения страны".

Государственными языками в Белоруссии являются белорусский и русский. Белорусский телевизионный эфир двуязычен. Партия БНФ объявила 2019-й годом белорусского языка, отметив, что он - важнейший фактор национальной безопасности. Кроме того, БНФ потребовал от белорусских властей ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства либо сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.

Теги
Бабич, Михаил ВикторовичБелоруссияРоссия
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