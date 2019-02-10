Посол РФ: в Белоруссии бережно относятся к русскому языку

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол России в Минске Михаил Бабич считает, что в Белоруссии бережно относятся к русскому языку и на него никто не посягает. Об этом он заявил в интервью каналу RT, фрагменты которого разместил в воскресенье на своем сайте портал tut.by .

"Я уже много раз говорил, насколько бережное отношение в Белоруссии к русскому языку. На него никто не посягает, наоборот - создаются условия для его развития, - сказал он. - Поэтому тут надо внимательно смотреть, что на самом деле происходит, а что нам пытаются навязать как некие процессы, которые якобы происходят".

По его словам, есть "очень тонкая грань между мягкой белорусизацией и дерусификацией". "Поясню, в чем эта тонкость состоит. На самом деле, изучение родного языка, родной истории, родной культуры традиций своего народа - это даже не право, это обязанность любого народа, который не хочет утратить самоидентичность, - отметил Бабич. - И было бы странно каким-нибудь образом ограничивать в независимом и суверенном государстве эти возможности".

Вместе с тем, отметил он, "найти языковый баланс очень важно, чтобы не скатиться в негативную риторику, зачастую под которой ничего нет". Посол напомнил, что в советский период активно развивался как белорусский язык, так и национальные культура и образование. При этом отметил, что если Белоруссия и сегодня идет в этом направлении, то в этом нет ничего плохого, однако это не должно происходить за счет ущемления русского языка, совместной культуры или истории.

Комментируя заявление националистической партии "Белорусский народный фронт" (БНФ), в котором она призывала ограничить трансляцию российских каналов, Бабич сказал, что "надо отдать должное белорусским властям - российское телевидение в тех или иных форматах доступно для абсолютного большинства населения страны".

Государственными языками в Белоруссии являются белорусский и русский. Белорусский телевизионный эфир двуязычен. Партия БНФ объявила 2019-й годом белорусского языка, отметив, что он - важнейший фактор национальной безопасности. Кроме того, БНФ потребовал от белорусских властей ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства либо сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.