Постпред РФ: выборы судей ЕСПЧ без участия Москвы ставят под вопрос их легитимность

ПАРИЖ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Легитимность избрания судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) может, с точки зрения РФ, ставится под сомнение, поскольку в этой процедуре не принимают участия российские представители. Об этом рассказал в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

"За отсутствием российских депутатов там [в Парламентской ассамблее Совета Европы] мы не имеем права голоса при принятии ключевых решений. И возникает вопрос, он уже возник у нашего руководства, что, допустим, уже больше половины судей в ЕСПЧ избраны без российского участия. То есть в нашем понимании нелегитимно", - пояснил он.

Вместе с тем Солтановский подчеркнул, что это не дает права отказаться от исполнения решений суда как такового. "Как государство, подписавшее Европейскую конвенцию о правах человека (ЕКПЧ), мы обязаны выполнять решения суда", - пояснил он, уточнив, что в случае противоречия его решений Конституции РФ, они могут быть отклонены Конституционным судом страны.

Выход России из Совета Европы по нынешним правилам влечет автоматический отказ от ЕКПЧ. "Для нас это самый такой неблагоприятный сценарий, я бы сказал. Если бы это и произошло, то это был бы не наш выбор", - подчеркнул Солтановский.

"Конечно, есть красные линии, за которые мы перейти не можем и не будем - есть чувство национального достоинства... Если нас вынудят это сделать, то потеряет Совет Европы в первую очередь сам", - заявил постпред РФ, признав, однако, что и России по некоторым направлениям будет действовать сложнее.

"Мы очень много позитивного получили от ЕСПЧ, но и ЕСПЧ получил позитивный российский опыт. Это взаимообогащающий был процесс, несмотря на целый ряд политизированных и однобоких решений. Хотелось бы верить, что удастся избежать негативного сценария", - заключил он.