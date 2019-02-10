Постпред РФ: ряд стран хочет провести выборы нового генсека СЕ в обход Комитета министров

ПАРИЖ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Россия выступает за полноценное рассмотрение кандидатур на пост нового генсека Совета Европы (СЕ), который придет на смену нынешнему главе организации Турбьёрну Ягланду. Как заявил корреспонденту ТАСС постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский, ряд стран пытается миновать процедуру голосования в Комитете министров СЕ (КМСЕ), где представлена Россия, передав этот вопрос сразу в ПАСЕ.

"Формально кандидаты внесены, - рассказал Солтановский. - 20 марта кандидаты [должны] будут по часу - полтора выступать в КМСЕ, им будут задаваться вопросы, будет обсуждение, и потом должно быть голосование". "Другое дело, что сейчас... есть некоторые страны, которые хотят передать блоком этот список, то есть, по сути, без особого обсуждения, в ПАСЕ, чтобы решали там", - уточнил он.

По словам российского постпреда, на первый взгляд, все четыре кандидата отвечают так называемому критерию Юнкера, по которому они должны иметь за плечами опыт работы на высшей государственной должности, например премьер-министра. Однако, отметил он, это не отменяет необходимости прохождения "собеседования", которое позволит определиться с позицией по каждому кандидату, и последующего голосования в комитете. "Ситуация довольно деликатная, но мы считаем, что КМСЕ должен реализовать свои права как главный статусный орган Совета Европы", - подчеркнул Солтановский.

Фаворитов у России пока нет - это еще одна причина, по которой страна настаивает на полноценном рассмотрении их кандидатур. "Если кандидат на пост генсекретаря изначально исходит из возможности применения дискриминационных мер в отношении какой-либо национальной делегации, это не соответствует общеевропейскому характеру и уставу этой организации", - пояснил постпред РФ один из критериев, по которому наша страна будет руководствоваться при их оценке. В то же время само участие России в итоговом голосовании, которое пройдет на летней сессии ПАСЕ, до сих пор остается под вопросом.

Список кандидатов

В середине января 2019 года Совет Европы опубликовал окончательный список претендентов на должность генерального секретаря организации. В общей сложности их четверо: заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел, министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс, бывший премьер-министр, член Сейма (парламента) Литвы Андрюс Кубилюс, бывший министр иностранных дел, член парламента Греции Дора Бакоянни и заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович Бурич. Новый генсек Совета Европы будет избран в июне 2019 года, а в октябре он приступит к выполнению своих обязанностей, сменив на этом посту действующего главу организации Турбьёрна Ягланда.