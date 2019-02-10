Постпред РФ при Совете Европы заявил о продолжении сотрудничества России с организацией

ПАРИЖ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Совместная работа в сфере биоэтики и защите персональных данных, борьба с терроризмом и соблюдение антидопинговых правил - это далеко не исчерпывающий список направлений, по которым Россия продолжает активно сотрудничать с Советом Европы, несмотря на разногласия по поводу Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), связанные с ограничениями на участие делегации РФ. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

"Кризис в ПАСЕ, к сожалению, сказывается и на деятельности других структур Совета Европы, и на межправительственном сотрудничестве, которое идет в рамках Комитета министров Совета Европы (КМСЕ). Но у нас достаточно интенсивно продолжается взаимодействие в этом органе, причем по разным направлениям", - уточнил он. В частности, постпред РФ указал на совместную работу в "уголовно-правовой сфере, по борьбе с терроризмом", а также в борьбе "с отмыванием денег и коррупцией".

"Среди новых областей, которые здесь открываются, в которые мы можем внести свой большой интеллектуальный вклад, я бы назвал биоэтику, искусственный интеллект", - уточнил Солтановский. Он напомнил, что Россия одной из первых в октябре 2018 года подписала протокол о внесении изменений в конвенцию о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, в частности касающиеся их трансграничной передачи. Также среди примеров важных для РФ документов он упомянул конвенцию по борьбе с хулиганством во время спортивны матчей, к которой РФ присоединилась накануне ЧМ, и протокол о противодействии террористам-одиночкам.

"Они [конвенции] юридически обязывающие, плюс большинство конвенций содержат механизмы контроля за их выполнением. Они не провисают в воздухе, это не декларативные вещи", - подчеркнул он. При этом российский постпред указал в этой связи на критику со стороны ПАСЕ на неисполнение Россией некоторых ее резолюций, напомнив, что принимаемые на ее заседаниях документы не являются юридически обязывающими.

Плодотворная работа в спорте

Отдельно Солтановский остановился на сотрудничестве по спортивной линии, которое помогло РФ восстановить права Российского антидопингового агентства (РУСАДА). "Замгенсека [СЕ], итальянка Габриэла Баттаини-Драгони, когда представляла доклад в WADA, безусловно, это [сотрудничество] учитывала, - уточнил он. - Это тот фактор, который надо принимать во внимание, когда мы в целом оцениваем работу, вклад в СЕ в те программы, которые для нас нужны и важны. Вот этот шаг, это, в общем-то, доказательство того, что при нормальном взаимодействии наших ведомств с СЕ и при активном отстаивании своей национальной позиции мы получаем позитивный результат".

В связи с днем дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля, глава российского постпредства при СЕ заявил, что уверен в профессионализме своих коллег. "Пожелать им хотел бы не только стойкости и уверенности в себе, но и философского отношения к своей работе. Ну и чувства юмора, которое частенько выручает в общении", - добавил он.