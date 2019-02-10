Посол РФ: актуализация Союзного договора выведет отношения Минска и Москвы на новый этап

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич заявил, что актуализация договора о создании Союзного государства выведет отношения Минска и Москвы на новый этап. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу RT.
"Сегодня наступает новый этап развития наших отношений, мы обсуждаем вопросы актуализации Союзного договора, - сказал дипломат. - Реализация его положений, как и создание соответствующих органов управления, которые будут отвечать за наднациональный уровень управления, правосубъектности Союзного государства, позволит еще глубже интегрировать наши экономики и, самое главное, повысить наши экономические возможности".
Бабич отметил, что за 20 лет в отношениях двух стран сделано очень многое, а товарооборот из года в год растет. "Сейчас только закрыли 2018 год. Мы опять выросли - почти на 10% от 2017-го года. То есть $35,7 млрд - предварительная оценка нашего взаимного товарооборота", - сказал дипломат.
По его словам, в систему взаимной кооперации Минска и Москвы вовлечены более 8 тыс. предприятий. "В сфере топливно-энергетического комплекса интеграция достигает почти 90%, а в машиностроении - около 80%, - сказал посол. - Очень многое сделано в социальной сфере. Такого нет и, скорее всего, долгое время не будет ни с одной страной".
В настоящее Белоруссия и Россия ведут сложные переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Предполагается, что рабочая группа изучит положения договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 года.
Развитие стратегического партнерства
Бабич заявил, что курс на развитие стратегического партнерства с Белоруссией остается неизменным. "Безусловно, курс на развитие стратегического партнерства, наших стратегических отношений остается неизменным. Мы создаем условия для того, чтобы они расширялись, укреплялись, имели под собой реальную экономическую основу. На ней строится уже и политический союз", - сказал посол.
Отвечая на вопрос о "возможной потере союзника на Западе в случае отказа России компенсировать Минску налоговый маневр в нефтяной отрасли", о чем ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, посол ответил: "Я не сторонник комментировать те утверждения, которые сам не слышал. Никого из россиян не было на этом совещании, скорее всего, это вырванная из контекста фраза или эмоции".
По словам Бабича, на всех совещаниях и переговорах, на которых он лично присутствовал, Лукашенко всегда четко излагал свою позицию, которая заключается в том, что "Россия и Белоруссия - участники Союзного государства и Минск намерен и в дальнейшем делать все для его укрепления".
В отношении возможности со стороны Минска взять курс на евроинтеграцию посол сказал, что позицию России в этой части неоднократно озвучивал, прежде всего, президент РФ Владимир Путин. "Она состоит в том, что курс на свое дальнейшее развитие, на то, каким будет государство, как оно будет развиваться, какая будет проводиться политика в отношении соседей и партнеров, определяет исключительно белорусский народ, как люди решат - так и должно быть. Здесь не должно быть никакого давления и противодействия, - сказал Бабич. - Как бы ни развивались политические события, мы ни в коем случае не должны допустить ухудшения или значительного ослабления связей между нашими народами".
Лукашенко 10 января на совещании, посвященном социальному и экономическому развитию Белоруссии в 2019 году, заявил, что Россия может потерять "единственного союзника на западном направлении" из-за отсутствия договоренностей по компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.
Сотрудничество в военной сфере
Бабич также высоко оценил уровень российско-белорусского сотрудничества в военной сфере.
"Он [уровень] очень высок во всех отношениях - от нормативной базы до группировки войск и сил, которая создана и функционирует. Это высокий уровень взаимоотношений и готовности к отражению любого уровня агрессии. Все в России и Белоруссии должны быть абсолютно спокойны, что интересы наших стран и народов будут надежно защищены всеми возможностями российских вооруженных сил и нашей совместной региональной группировки", - сказал Бабич.
По его словам, ежегодно страны проводят десятки учений различного рода, маневры войск и штабов, мобилизационные подготовки. "В текущем году будут проводиться крупнейшие учения "Щит Союза". Идет обмен военнослужащими с точки зрения получения военного образования и других аспектов повышения уровня взаимодействия", - отметил дипломат.
По его словам, большое количество белорусских и российских предприятий взаимно вовлечены в вопросы гособоронзаказа, производства вооружений и военной техники. "Ведутся совместные научные разработки в этой области, уровень кооперации и партнерского, союзного взаимодействия действительно беспрецедентен", - сказал Бабич.
Ранее Михаил Бабич, посещая два предприятия белорусского военпрома - ОАО "Минский завод колесных тягачей" (МЗКТ) и ОАО "Пеленг" - заявлял, что тесное взаимодействие военно-промышленных комплексов двух стран имеет хорошие перспективы для его развития. В посольстве РФ в Минске сообщили, что около 90% поставок продукции МЗКТ приходится на Россию, где на базе белорусских шасси устанавливаются ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь-М", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", а также реактивная система залпового огня "Ураган" и зенитно-ракетные системы С-300 и С-400. В свою очередь, более 200 российских предприятий являются поставщиками сырья, материалов и комплектующих для МЗКТ.
В новость были внесены изменения (14:15 мск) - добавлена информация о развитии стратегического партнерства