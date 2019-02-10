Посол РФ: актуализация Союзного договора выведет отношения Минска и Москвы на новый этап

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич заявил, что актуализация договора о создании Союзного государства выведет отношения Минска и Москвы на новый этап. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу RT.

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"Сегодня наступает новый этап развития наших отношений, мы обсуждаем вопросы актуализации Союзного договора, - сказал дипломат. - Реализация его положений, как и создание соответствующих органов управления, которые будут отвечать за наднациональный уровень управления, правосубъектности Союзного государства, позволит еще глубже интегрировать наши экономики и, самое главное, повысить наши экономические возможности". Бабич отметил, что за 20 лет в отношениях двух стран сделано очень многое, а товарооборот из года в год растет. "Сейчас только закрыли 2018 год. Мы опять выросли - почти на 10% от 2017-го года. То есть $35,7 млрд - предварительная оценка нашего взаимного товарооборота", - сказал дипломат. По его словам, в систему взаимной кооперации Минска и Москвы вовлечены более 8 тыс. предприятий. "В сфере топливно-энергетического комплекса интеграция достигает почти 90%, а в машиностроении - около 80%, - сказал посол. - Очень многое сделано в социальной сфере. Такого нет и, скорее всего, долгое время не будет ни с одной страной". В настоящее Белоруссия и Россия ведут сложные переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Предполагается, что рабочая группа изучит положения договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 года. Развитие стратегического партнерства Бабич заявил, что курс на развитие стратегического партнерства с Белоруссией остается неизменным. "Безусловно, курс на развитие стратегического партнерства, наших стратегических отношений остается неизменным. Мы создаем условия для того, чтобы они расширялись, укреплялись, имели под собой реальную экономическую основу. На ней строится уже и политический союз", - сказал посол.