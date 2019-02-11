Капитан судна "Норд" вернулся в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Капитан арестованного российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, который находился на Украине под следствием, вернулся в Крым. Об этом Горбенко сообщил "Комсомольской правде - Крым".

"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ. Вечером приехал в Керчь. Как раз все были дома, и я их порадовал. Просто поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Дочки и супруга оторопели, конечно", - сказал он изданию.

Информацию о возвращении капитана также подтвердил судовладелец.

"Капитан в России. Его возвращение - его личный успешный проект. Чувствует себя не очень и просит его простить: как только будет готов все всем расскажет", - сообщила представитель керченского производственного кооператива "Колхоз имени Первого Мая" Анна Шевелева, которому принадлежит судно. Она также добавила, что речь идет и о состоянии здоровья, и об эмоциональном состоянии.

Шевелева добавила, что компания ищет варианты трудоустройства экипажа судна.

"Вся команда здесь, вместе с ними [нужно] выработать стратегию, что мы будем делать - возвращать судно, снова просить помощь в приобретении нового", - сказала она, уточнив, что экипаж "Норда" не уволен и судовладелец намерен рассмотреть возможность его дальнейшего трудоустройства.

Неделю назад министерство внутренних дел Украины объявило Владимира Горбенко в национальный розыск, поскольку с 26 января он перестал выходить на связь с адвокатами на Украине.

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала судно "Норд" с экипажем из 10 граждан России в Азовском море. Капитану Владимиру Горбенко предъявили два обвинения: в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, других моряков оштрафовали.

Двоим морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. 30 октября по договоренности РФ и Украины семеро российских моряков были переданы Украине в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.