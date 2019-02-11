Сурков: современная Россия - это органически сложившееся государство нового типа

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Современная Россия - государство нового типа, вернувшееся к своему естественному состоянию великой общности народов. Такую точку зрения высказал помощник президента РФ Владислав Сурков в аналитической статье под заголовком "Долгое государство Путина", опубликованной в "Независимой газете".

"И вот - государство Россия продолжается, и теперь это государство нового типа, какого у нас еще не было, -отметил Сурков. - Оформившееся в целом к середине нулевых, оно пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты, которые оно прошло и проходит, показывают, что именно такая, органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее всего и на весь".

По оценке помощника президента, "открылись пути свободного государственного строительства, направляемого не импортированными химерами, а логикой исторических процессов, тем самым "искусством возможного". "Невозможный, противоестественный и контристорический распад России был, пусть и запоздало, но твердо остановлен, - говорится в статье. - Обрушившись с уровня СССР до уровня РФ, Россия рушиться прекратила, начала восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов".

Как подчеркнул Сурков, "нескромная роль, отведенная нашей стране в мировой истории, не позволяет уйти со сцены или отмолчаться в массовке, не сулит покоя и предопределяет непростой характер здешней государственности".