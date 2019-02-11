Участники межпалестинской встречи прибыли в Москву

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Все участники межпалестинской встречи, включая делегации ФАТХ и ХАМАС, прибыли в Москву. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в посольстве Палестины в РФ.

"Все делегации прибыли в Москву", - сказал собеседник агентства.

В посольстве также уточнили, что во вторник участники встречи будут приняты министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Межпалестинская встреча с участием делегаций ФАТХ, ХАМАС и других палестинских движений пройдет в Москве 11-13 февраля. Организатором с российской стороны выступает Институт востоковедения РАН. Как ранее сообщал ТАСС посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, отдельных двусторонних переговоров ФАТХ и ХАМАС не планируется.

Осенью 2017 года в Каире было подписано соглашение о примирении палестинских движений ФАТХ и ХАМАС. Стороны договорились, что правительство национального согласия возьмет на себя всю полноту полномочий на всех палестинских территориях, должна была также состояться и передача властям на Западном берегу контроля над КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. Позднее фракции провели еще несколько раундов переговоров в египетской столице по вопросам формирования нового правительства, организации выборов, реформирования Организации освобождения Палестины и развертывания сил палестинской администрации в Газе. Однако постоянно возникающие разногласия в очередной раз завели процесс межпалестинского примирения в тупик.