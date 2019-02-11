Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки, Турция - 16

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали пять случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки, турецкие представители - 16. Об этом говорится в опубликованном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии... зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях Идлиб, Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях Хама, Латакия, Идлиб, Алеппо", - указывается в документе.

В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте провинции Дераа. Мирные жители получили 500 продовольственных наборов общей массой 2165 кг.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Это Восточная Гута, район на севере провинции Хомс, провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны.