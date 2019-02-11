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Политический кризис в Венесуэле

Комиссия СФ при участии посла Венесуэлы обсудит тему вмешательства в суверенные дела стран

В обсуждении также примут участие премьер-министр Украины 2010-2014 годов Николай Азаров и депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ обсудит во вторник, 12 февраля, тему вмешательства в дела суверенных государств на примере ситуации в Венесуэле. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Совета Федерации, уточнив, что в мероприятии примет участие посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"12 февраля председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов проведет расширенное заседание рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ. В рамках заседания будут рассмотрены примеры современных методов вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что в обсуждении примут участие премьер-министр Украины 2010-2014 годов Николай Азаров, депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко, посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин и другие.

"Материалы заседания будут использованы для подготовки [так называемой] черной книги вмешательства", - отмечают в пресс-службе.

Теги
ВенесуэлаРоссияАзаров, Николай ЯновичПолитический кризис в ВенесуэлеКлимов, Андрей Аркадьевич
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