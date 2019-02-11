Постпред РФ: Москва не будет финансировать формирование атрибутивного механизма ОЗХО

"Мы считаем решение о создании атрибутивного механизма нелегитимным, оно было принято меньше чем половиной государств - участников конвенции ОЗХО. Это решение не соответствует положениям конвенции, именно поэтому мы не собираемся никак ассоциировать себя и не собираемся финансировать мероприятия по созданию атрибутивного механизма, - сказал он. - Прямо в ходе заседания конференции в ноябре прошлого года мы заявили о том, что будем требовать возврата нашей доли неизрасходованных средств из бюджета ОЗХО на 2016 год, который Техсекретариат планирует направить на создание атрибутивной команды".