Грызлов заявил о необходимости защитить минский процесс от предвыборного экстремизма

МИНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Задача контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в условиях предвыборной кампании в стране состоит в том, чтобы сохранить процесс по мирному урегулированию в Донбассе. Об этом заявил журналистам полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов после очередного заседания в Минске.

"В предвыборной обстановке от представителей киевской власти все чаще звучат высказывания, полностью противоречащие минским соглашениям, - отметил он. - Мы фиксируем принятие украинских нормативных актов, прямо нарушающих обязательства Украины по минским договоренностям. Тем самым киевская власть дополнительно осложняет внутриукраинский кризис, ухудшает ситуацию в Донбассе и на Украине в целом".

В этих условиях "задача контактной группы заключается в том, чтобы не допустить ухудшения ситуации в Донбассе, защитить процесс урегулирования внутриукраинского конфликта от безответственных шагов, связанных с предвыборной кампанией", подчеркнул Грызлов.

Попытки изменить договор

Полпред также отметил попытки Киева и некоторых западных политиков переписать минские соглашения, назвав их совершенно недопустимыми.

"Исполнилось четыре года с момента подписания представителями Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, при посредничестве ОБСЕ и России, Комплекса мер по реализации минских соглашений, - сказал он после очередной встречи группы в Минске. - Договоренности были поддержаны руководителями государств "нормандской четверки", а также резолюцией Совета Безопасности ООН. То есть это международный документ самого высокого уровня".

Грызлов отметил, что состоявшееся во вторник обсуждение в Совете Безопасности ООН зафиксировало, что урегулирование внутриукраинского кризиса возможно только на основе минских договоренностей. "Попытки переписать, а фактически подменить эти договоренности, что пытаются делать украинские власти и некоторые западные политики, абсолютно недопустимы. Кризис может быть урегулирован только путем прямого политического диалога между Киевом и Донбассом", - подчеркнул он.

Тем не менее, как указал российский полпред, на протяжении всех четырех лет украинская сторона грубо нарушает взятые на себя обязательства, пытаясь сорвать минский процесс.

"ВСУ сорвали процесс разведения сил на всех согласованных участках, постоянно нарушают режим прекращения огня, продолжают обстреливать гражданские объекты и жилой сектор, - продолжал он. - На протяжении всего прошедшего периода под огнем ВСУ продолжали погибать мирные люди, гражданское население. Киев не выполняет свои обязательства по возвращению удерживаемых лиц, принятые еще в позапрошлом году. Киевские власти не ведут политический диалог с Донбассом, принимают акты, прямо противоречащие минским договоренностям, установили блокаду региона. Вместо урегулирования кризиса, Киев своими действиями во многом ухудшил ситуацию".

Усиление агрессии в Донбассе

Грызлов добавил, что украинские силовики усиливают свои позиции в Донбассе, не соблюдают договоренности по разведению сил.

"Контактная группа обсудила продолжающиеся нарушения режима прекращения огня со стороны украинских формирований. Было отмечено, что ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) усиливают позиции на южном участке линии соприкосновения, в районах Золотого и Петровского. Напомню, что полтора года назад в этих двух районах произошло разведение сил, но впоследствии ВСУ нарушили договоренность", - сказал он.

Российский полпред отметил, что украинская сторона усиливает обстрелы в Донбассе после ротации в военных подразделениях. "Было также вновь отмечено, что интенсификация обстрелов со стороны ВСУ происходила после ротации в подразделениях. Это указывает, что пополнение украинских подразделений не получает установок соблюдать режим прекращения огня, а наоборот - пытается провоцировать ответные действия. Участники встречи потребовали от Киева ужесточить ответственность на линии соприкосновения", - отметил Грызлов.