Председателем координационного совета "Молодой гвардии" переизбрали Дениса Давыдова

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Денис Давыдов переизбран в качестве председателя координационного совета "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР). Соответствующее решение было принято в ходе IX съезда МГЕР, который проходит в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Также в ходе съезда был обновлен состав высшего руководящего органа "Молодой гвардии" - координационного совета. "Из 19 членов координационного совета, 14 человек - это новые лица, то есть это обновление практически на 75%", - сказал Давыдов журналистам после переизбрания на пост главы координационного совета. Он отметил, что срок полномочий членов совета увеличен с двух до трех лет.

Говоря о нововведениях, Давыдов сообщил, что в "Молодой гвардии" учрежден экспертный совет. "У нас есть ряд молодогвардейцев, которые работают в органах власти и бизнесе и которые хотят продолжать активно участвовать в жизни движения", - отметил он. По словам Давыдова, участие в экспертном совете поможет им в этом.

В настоящий момент в экспертный совет вошли 10 человек, в перспективе он может быть расширен, добавил Давыдов.

IX съезд "Молодой гвардии Единой России" "Политика прорыва" проходит 13 февраля в Москве. В нем принимают участие 1,3 тыс. человек из 85 регионов страны, в том числе молодые депутаты, будущие участники предварительного голосования, руководители региональных отделений МГЕР, представители молодежных крыльев зарубежных политических партий, лидеры молодежных НКО, студенты и блогеры.