РФ призвала ОБСЕ потребовать от Киева выполнить обязательства по обмену пленных в Донбассе

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Россия призвала ОБСЕ настойчивее требовать от Украины выполнить свои обязательства в вопросе освобождения удерживаемых лиц сторонами конфликта в Донбассе. Об этом по завершению встречи контактной группы по регулированию ситуации на востоке Украины заявил полномочный представитель РФ на переговорах Борис Грызлов.

"Российская делегация призвала ОБСЕ настойчивее требовать от Киева выполнения ранее принятых обязательств по освобождению удерживаемых лиц и обмену по формуле "всех установленных на всех установленных". Мы считаем, что нарушение этих обязательств серьезно препятствует урегулированию ситуации, реализации гуманитарных задач минского процесса", - сказал он.

Грызлов отметил, что Киев до сих пор отказывается от прямого контакта с представителями провозглашенных республик Донбасса и саботирует введение закона об особом статусе региона по формуле Штайнмайера. "В политической подгруппе Киев не желает вести диалог с представителями Донецка и Луганска. Киев по-прежнему саботирует обсуждение введения в действие закона об особом статусе Донбасса по формуле Штайнмайера, несмотря на попытки координатора от ОБСЕ господина Мореля разблокировать работу подгруппы", - подчеркнул российский полпред на минских переговорах.