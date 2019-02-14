Зампредом правительства Хабаровского края назначен бывший вице-президент ВТБ Золочевский

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в четверг назначил своего советника Юрия Золочевского на пост заместителя председателя правительства региона. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Юрий Золочевский назначен на должность заместителя председателя правительства края", - говорится в сообщении.

Ранее в Хабаровском крае существовала должность заместителя председателя правительства - министра инвестиционного развития и предпринимательства. Глава региона решил разделить ее, назначив на пост зампреда Золочевского. Кто станет министром инвестиционного развития и предпринимательства, пока не сообщается.

Уточняется, что Золочевский будет курировать министерства инвестиционного развития и предпринимательства, имущественных отношений, информационных технологий и связи, комитеты государственного заказа, регионального госконтроля и лицензирования, а также по ценам и тарифам правительства края. В непосредственном подчинении у нового зампреда также будут находиться управление по работе с обращениями граждан и организаций, главное контрольное управление губернатора и правительства края.

Сейчас в правительстве Хабаровского края имеется восемь зампредов.

Юрий Золочевский ранее работал на руководящих должностях в банковских и финансовых структурах. В частности, с 2006 по 2012 год он был вице-президентом ВТБ.