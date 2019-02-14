Захарова: под прикрытием гуманитарного конвоя в Венесуэле готовится провокация с жертвами

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Провокация с жертвами готовится в Венесуэле, чтобы оправдать силовую акцию извне. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

''Под прикрытием гуманитарного конвоя готовится провокация, в том числе с жертвами, - подчеркнула Захарова. - И нужна она в качестве предлога для силовой акции извне. Это должны все четко понимать".

Как отметила официальный представитель МИД РФ, "похоже, что организаторы и здесь просчитались". "Возможность военной интервенции - это просто красная линия для всей Латинской Америки и, в общем-то, для всего мирового сообщества, которое считает себя цивилизованным'', - обратила внимание она.

"Считаем настоятельно необходимым воздержаться от шагов и заявлений, способных спровоцировать эскалацию напряженности в Венесуэле, в частности от любых призывов к Вооруженным силам Венесуэлы, чреватых их включением во внутреннее гражданское противостояние, - заявила Захарова. - Не устаем повторять: задача международного сообщества - способствовать нахождению взаимопонимания между различными политическими силами в Венесуэле".

Россия готова к диалогу

Захарова отметил, что Россия готова к диалогу по ситуации в Венесуэле со всеми, но на основе принципов международного права.

"Поддерживаем самые широкие контакты по венесуэльскому сюжету, последовательно разъясняем нашу позицию, в том числе и США, - отметила дипломат. - Конечно, это не те некие консультации, о которых упоминали в ряде СМИ, ссылаясь на вчерашнее выступление в Конгрессе [спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта] Абрамса. Непонятно даже, что он имел в виду". Она также напомнила о состоявшемся на днях телефонном разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Вопрос в том, чего хочет американская сторона. Если она добивается изменения российской позиции, то это вряд ли реализуемо, ведь она строится не на неких сиюминутных конъюнктурных соображениях, - подчеркнула Захарова. - Россия выступает с позиции международного права и государственного суверенитета в русле принципов Устава ООН. Именно в таком ключе мы готовы к диалогу со всеми, в том числе с американскими партнерами".

Также официальный представитель МИД заявила, что внутренняя оппозиция в Венесуэле не может консолидироваться.

"Форсированное построение параллельных государственных структур не приносит видимого результата, количество участников антиправительственных акций не достигает намеченных масштабов, несмотря на вливаемые ресурсы, - обратила внимание дипломат. - Консолидации внутренней оппозиции не происходит, международная поддержка самопровозглашенным властям стремительно обрастает многочисленными нюансами".