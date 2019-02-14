Захарова рассказала о ближайших рабочих встречах Лаврова

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится на полях Мюнхенской конференции по безопасности с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, а также главами МИД Японии Таро Коно, Республики Корея Кан Гён Хва, Армении Зограбом Мнацаканяном, Бельгии Дидье Рейндерсом. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 15-16 февраля Лавров примет участие в работе очередного заседания Мюнхенской конференции по безопасности. "Ключевым пунктом программы станет выступление министра в рамках основной сессии конференции 16 февраля по теме выстраивания сотрудничества в широком регионе от большой Европы до большой Евразии с изложением принципиальных подходов России к обеспечению международной безопасности и глобальной стабильности", - отметила Захарова.

"На полях конференции предполагается проведение целого ряда политических контактов, в частности, прорабатываются двусторонние встречи с главами МИД Германии, Южной Кореи, Бельгии, Пакистана, Монголии, Армении, Хорватии, Японии, - сообщила она. - Отдельные переговоры сейчас прорабатываются с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Предстоит контакт с генеральным секретарем НАТО, а также спецредставителем генсека ООН по Ливии и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности".

Встреча с председателем ОБСЕ

Лавров встретится в Москве 19 февраля с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком. "19 февраля состоятся переговоры главы российской дипломатии со своим словацким коллегой. Планируется обсудить актуальные общеевропейские проблемы, текущую деятельность ОБСЕ и планы работы организации в текущем году", - сказала Захарова.

Министры, отметила дипломат, намерены обсудить некоторые аспекты двусторонних отношений, "включая развитие торгово-экономических, межпарламентских связей, сотрудничество в области энергетики, транспорта, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также затронут актуальные международные вопросы".

Словакия, которая в 2019 году приняла на себя председательство в ОБСЕ, определила в качестве приоритетов урегулирование существующих и профилактику назревающих конфликтов.

Переговоры с главой МИД Кипра

Министр иностранных дел России и его кипрский коллега Никос Христодулидис, который будет находиться в Москве с рабочим визитом 21-22 февраля, обсудят в ходе переговоров перспективы двустороннего сотрудничества и кипрское урегулирование.

"21-22 февраля в России с рабочим визитом будет находиться глава МИД Кипра, запланированы переговоры с его российским коллегой Сергеем Лавровым, - сообщила дипломат. - Стороны намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы сотрудничества, а также имеющиеся открытые вопросы двустороннего взаимодействия".

По словам Захаровой, "министры также "сверят часы" по широкому кругу международных и региональных проблем, представляющих взаимных интерес, среди которых кипрское урегулирование и ситуация в Восточном Средиземноморье".

Переговоры с главой МИД Омана

Лавров 18 февраля проведет переговоры с главой МИД Омана Юсефом бен Алауи. "18 февраля состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман Юсефом бен Алауи, который посетит Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров руководители министерств иностранных дел наших стран будут предметно обсуждать актуальные аспекты дальнейшего укрепления традиционно дружеских российско-оманских отношений", - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва рассчитывает на обстоятельный диалог с Маскатом по всему комплексу региональных вопросов. "Исходим из того, что поступательное развитие многоплановых связей отвечает долгосрочным интересам Москвы и Маската, служит делу укрепления мира и в зоне Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом, - отметила она. - Состоится обстоятельная "сверка часов" относительно развития обстановки на Ближнем Востоке, в Северной Африке с акцентом на необходимость разрешения региональных конфликтов политико-дипломатическими средствами через взаимоуважительный диалог с учетом интересов и озабоченностей всех вовлеченных сторон".

"В конкретном плане речь пойдет о ситуации в палестино-израильском урегулировании, положении в Сирии, Йемене, а также в зоне Персидского залива", - резюмировала Захарова.

Встреча с главой МИД Замбии

Министры иностранных дел России и Замбии Сергей Лавров и Джозеф Маланджи 20 февраля проведут переговоры в Москве.

"19-21 февраля Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Республики Замбия. 20 февраля состоятся его переговоры с главой российского Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым, в которых предполагается обсудить перспективы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных связей в политической экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях между двумя странами", - сказала Захарова, напомнив, что в текущем году страны отмечают 55 лет с момента установления дипломатических отношений.

"Предстоит также рассмотреть актуальные темы международной повестки дня, включая вопросы обеспечения устойчивого социально-экономического развития Африки, предотвращения и урегулирования существующих на континенте конфликтных ситуаций", - добавила дипломат.

Выступление перед членами Ассоциации европейского бизнеса

Министр иностранных дел России выступит 22 февраля перед членами Ассоциации европейского бизнеса в РФ, которая объединяет более 100 компаний и банков из стран-членов Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли и других государств, осуществляющих свою деятельность в России.

"Мероприятие будет посвящено состоянию отношений между Россией и Евросоюзом на современном этапе, а также перспективам их развития", - отметила она.

После выступления министр напрямую пообщается с аудиторией и ответит на вопросы, продолжила Захарова. "Встречи в таком формате уже стали доброй традицией и проводятся на регулярной основе. Последняя состоялась в октябре 2017 года", - добавила официальный представитель дипведомства.