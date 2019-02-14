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МИД РФ: международные структуры должны дать оценку недопуску СМИ на встречу Группы Лимы

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, подобные действия канадской стороны в отношении российских журналистов являются грубым нарушением общепринятых прав свобод СМИ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россия ждет реакции профильных международных структур на отказ Канады аккредитовать российских журналистов на внеплановое заседание Группы Лимы в Оттаве, посвященное ситуации в Венесуэле. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, пресс-секретарь канадского внешнеполитического ведомства мотивировал такое решение тем, что "российские агентства в прошлом не были любезны главе МИД Канады". "Оказывается, любезность - это повод для аккредитации в Канаде", - с иронией обратила внимание Захарова.

По ее словам, подобные действия канадской стороны в отношении российских журналистов - это акт прямой дискриминации и грубое нарушение общепринятых прав свобод СМИ. "Вновь мы становимся свидетелями того, как демократические ценности, приверженность к котором на Западе столь активно декларируется, размениваются на конъюнктурные политические интересы, - указала дипломат. - Призываем обратить внимание на данный инцидент профильные международные структуры. Мы, безусловно, направим соответствующие материалы в международные организации".

Ранее МИД Канады отказал в аккредитации на заседание Группы Лимы 4 февраля ряду российских СМИ, в том числе и ТАСС. Во внешнеполитическом ведомстве не ответили на просьбу корреспондента ТАСС пояснить такое решение.

Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители Канады и 11 латиноамериканских государств подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума.

Теги
КанадаВенесуэлаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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