Захарова: РФ продолжит защищать права и интересы осужденных в США россиян

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит принимать все возможные меры для защиты прав и законных интересов граждан России, осужденных в США. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя ужесточение условий содержания гражданина РФ Романа Селезнева, осужденного в США за кибермошенничество, она подчеркнула, что сотрудники посольства России в Вашингтоне регулярно посещают его в тюрьме.

"В ходе последнего визита выяснилось, что несмотря на имеющиеся серьезные проблемы со здоровьем, тюремные власти не предоставляют ему необходимую медицинскую помощь. Одновременно ему отказывают в переводе в другое пенитенциарное учреждение, где могли бы провести его комплексное обследование. К нему применяются специальные режимные требования: он обязан отмечаться на посту охраны каждые два часа с 6:00 до 20:00, это препятствует даже нормальному приему пищи, он лишен доступа к электронной почте", - указала Захарова.

По ее словам, российские дипломаты обратили внимание тюремной администрации США на неприемлемость данной ситуации и потребовали ее незамедлительного исправления. "В Госдепартамент направлена соответствующая дипломатическая нота", - подчеркнула дипломат.

"С сожалением вынуждены констатировать, что такой жесткий дискриминационный подход испытывает на себе не только Роман Селезнев, но и многие другие оказавшиеся в американских тюрьмах граждане России. Это произвол. В частности, его мы наблюдаем в отношении [летчика Константина] Ярошенко, [Виктора] Бута и [Марии] Бутиной. Со своей стороны продолжим принимать все возможные меры для защиты их прав и законных интересов", - резюмировала она.

Дело Селезнева

Селезнев был задержан сотрудниками спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день он был доставлен на являющийся владением США остров Гуам, откуда его депортировали в Сиэтл (штат Вашингтон). В августе 2016 года жюри присяжных в Сиэтле признало Селезнева виновным в кибермошенничестве. 21 апреля 2017 года россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн.

В декабре 2017 года министерство юстиции США сообщило, что Селезнев по обвинениям в Джорджии и Неваде приговорен еще к 14 годам тюремного заключения. Ведомство отмечало, что Селезнев будет отбывать это наказание параллельно с 27-летним сроком заключения. Данные сроки не суммируются.

8 февраля 2019 года посольство в Вашингтоне распространило комментарий о необоснованно жестких ограничениях, которые применяются в американской тюрьме Роману Селезневу.