Песков прокомментировал подготовку новых санкций США против России

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россия пока не видит перспектив "выздоровления" американских парламентариев от болезни оголтелой русофобии, при этом их попытки ввести ограничения против энергопроектов и банков РФ граничат с рэкетирством. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый законопроект в Конгрессе США о санкциях против России.

Песков отметил, что "теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему". "Но в данном случае, с учетом настроений в Конгрессе США, надеяться на какое-то улучшение наших двусторонних отношений или хотя бы на устойчивую ремиссию болезни русофобии в данный момент не приходится". "Мы видим проявления этой болезни, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, она не основывается на экспертных данных - иначе в подобных законопроектах не говорилось бы о какой-то дестабилизирующей роли России в Сирии, а, наоборот, признавалась бы решающая и ключевая роль России в спасении региона от терроризма", - заметил представитель Кремля, подчеркнув, что авторы подобных законопроектов "находятся в плену русофобских эмоций".

Однако, продолжил Песков, "не все так просто". "За этим проявлением эмоций стоит абсолютно конкретный, прагматичный торговый подход, напористый, не имеющий ничего общего с международными торговыми правилами, - указал он. - Это подход, иногда граничащий с рэкетирством - я имею в виду различные положения законопроектов, в том числе [и нового], направленные на срыв различных энергопроектов российских компаний, на подрыв деятельности российских банков с госучастием". "Это ничто иное как просто попытка нечестными мерами, нечестной конкуренцией вытеснить конкурентные российские компании с рынка и расчистить таким образом место там для американского бизнеса и американской продукции", - сказал представитель Кремля. По его словам, Москва считает такие действия неприемлемыми, так как они идут вразрез с общепризнанными правилами международной торговли и могут иметь очень пагубные последствия.

"Я уж не говорю о возможных негативных последствиях для и без того находящихся в плачевном состоянии российско-американских отношений", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что правительство уже приняло ряд мер для защиты от различных "рэкетирских нападок" США. "Правительством уже разработан и принят ряд эффективных мер, чтобы захеджироваться от таких рэкетирских нападок возможных", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что экономика России "давно живет под теми или иными санкциями, она научилась сохранять стабильность макроэкономическую в условиях этих санкций". "Наша экономика научилась обеспечивать рост в целом ряде отраслей, несмотря на подобные несправедливые ограничительные меры, - добавил он. - Поэтому определенная резистентность у нашей экономики уже возникла".