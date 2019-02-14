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"Санкции из ада": что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

Здание Конгресса США
© Bill Clark/CQ Roll Call/Getty Images
Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю

"Санкционный билль из ада" и "самый болезненный [пакет мер], когда-либо принятый" Соединенными Штатами. Так сенатор Линдси Грэм описывал новые антироссийские меры, подготовленные им еще в прошлом году. Законопроект, о котором идет речь, был представлен 13 февраля группой законодателей США. ТАСС собрал все, что нужно знать о готовящихся санкциях.

Как готовился законопроект?

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Билль Defending American Security from Kremlin Aggression Act (Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля, DASKA) разработан сенатором-демократом Робертом Менендесом и сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Этот документ представляет собой усиленную версию схожего законопроекта, который Менендес и Грэм пытались предложить в 2018 году. Однако тогда он так и не получил поддержки Конгресса, поскольку депутаты не успели его принять из-за промежуточных выборов.

Какие меры предполагает DASKA?

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• Cанкции против любых сделок со вновь выпущенными суверенными облигациями РФ.

• Санкции против проектов российских госкомпаний энергетического сектора за пределами страны, а также в отношении инвестиций в проекты РФ по сжиженному природному газу за пределами российской территории.

• Ограничения в отношении российского кибернетического сектора, а также российских банков, которые американские законодатели связывают с поддержкой деятельности по вмешательству в предвыборные кампании за рубежом.

• Санкции в отношении 24 агентов ФСБ, которые считаются "замешанными в нападении в Керченском проливе", а также санкции в отношении судостроительного сектора России.

Что помимо санкций предусмотрено законопроектом?

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1. Механизм, усложняющий выход Штатов из Североатлантического альянса (о возможности таких действий неоднократно говорил Дональд Трамп). После принятия законопроекта для выхода США из НАТО потребуется согласие двух третей Сената. В противном случае США не смогут выйти из альянса, которому Сенат выражает свою поддержку. Кроме того, в документе оговариваются меры, направленные на упрощение процедур передачи Вашингтоном вооружений странам, входящим в НАТО, а также на снижение их зависимости от продукции из России.

2. Также сенаторы потребуют от администрации США предоставить отчет о финансовых активах российского президента Владимира Путина и доклад о расследовании убийства Бориса Немцова.

Какова вероятность, что эти санкции примут?

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Достаточно высокая. По словам сенатора Бена Кардина, сейчас "имеется решительная поддержка со стороны обеих партий в Палате представителей и Сенате в отношении того, чтобы изолировать Россию". "В прошлый раз, когда мы занимались законопроектом по санкциям против России — CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), он получил поддержку подавляющего большинства, президент подписал его. Поддержка была почти единогласной в Палате представителей и Сенате", — отметил парламентарий.

Бывший сотрудник Министерства финансов США Брайен О'Тул, который участвовал в разработке санкций во время работы администрации 44-го президента США Барака Обамы, считает, что указанный законопроект может быть принят лишь при смягчении некоторых формулировок, касающихся мер в отношении энергетического сектора РФ. "Но, думаю, сейчас есть склонность к тому, чтобы сердиться на Россию, и не только со стороны демократов", — сказал он.

Противодействовать принятию законопроекта могут и ряд западных энергетических компаний, которые заинтересованы в деловых связях с РФ.

Как на новые санкции отреагировали в России?

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки американских законодателей ввести санкции против российских энергопроектов и банков граничат с рэкетом. "Правительством уже разработан и принят ряд эффективных мер, чтобы захеджироваться от таких рэкетирских нападок возможных", — добавил он.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал новые санкции безумными и бездумными. По его словам, тотальная гегемония является последним и единственным инструментом Вашингтона.

В Центральном банке предположили, что эффект от новых санкций будет меньшим, чем от введенных ранее. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что совместно с ЦБ была создана достаточная база для реагирования на такие ограничения. По его словам, правительство России допускает возможность господдержки банков в случае новых санкций.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что санкции Вашингтона в долгосрочной перспективе навредят самим США. Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает, что возможные новые санкции США коснутся крупнейших российских банков.

Анонсирование новых санкций уже как-то отразилось на России?

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Да, российский фондовый рынок открылся падением, а рубль подешевел к доллару и евро на новостях о подготовке новых ограничений.

 

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