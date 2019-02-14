"Санкции из ада": что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

• Cанкции против любых сделок со вновь выпущенными суверенными облигациями РФ.

• Санкции против проектов российских госкомпаний энергетического сектора за пределами страны, а также в отношении инвестиций в проекты РФ по сжиженному природному газу за пределами российской территории.

• Ограничения в отношении российского кибернетического сектора, а также российских банков, которые американские законодатели связывают с поддержкой деятельности по вмешательству в предвыборные кампании за рубежом.

• Санкции в отношении 24 агентов ФСБ, которые считаются "замешанными в нападении в Керченском проливе", а также санкции в отношении судостроительного сектора России.